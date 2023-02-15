Глава Халк Маслахаты Туркменистана посетил ОАЭ

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках пребывания в Абу-Даби глава Народного собрания провел встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем Председателя Кабинета Министров ОАЭ, министром по делам Аппарата Президента Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, а также руководителями Фонда развития Абу-Даби, компаний «Masdar», «ADNOC» и «Abu Dabi Port».

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-эмиратского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, дорожного обеспечения, промышленной кооперации, сельского хозяйства, судостроения, высоких технологий, банков и финансов.

По итогам визитабыли подписаны Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Соглашение об условиях и порядке открытия и ведения корреспондентского счёта между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби (First Abu Dhabi bank).

ИП "ТУРКМЕНинформ"