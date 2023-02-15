В Туркменистане проходят Дни культуры Ирана

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля концертом иранских мастеров искусств во Дворце мукамов Государственного культурного центра в Ашхабаде открылись Дни культуры Исламской Республики Иран в Туркменистане.

Культурная акция направлена на укрепление духовных и культурных связей между двумя странами.

Программа мероприятий, которые продлятся до 14 февраля, будет также включать концерт в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули, выставку иранского декоративно-прикладного искусства в Музее изобразительных искусств, показ фильмов разных жанров современных иранских режиссеров, а также заключительный концерт дружбы артистов двух стран во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"