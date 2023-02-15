Чехия сменила посла в Туркменистане

Чехия сменила посла в Туркменистане14.02.2023 11:27
АШХАБАД, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля МИД Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Вацлав Йилек.
В рамках визита он вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Вепе Хаджиеву, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества двух стран в
Принимая , В. Хаджиев поздравил Посла с назначением и пожелал успешной работы.политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций и по линии МИД.
С мая 2017 годла послом Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) являлся Ярослав Сиро.
ИП "ТУРКМЕНинформ"