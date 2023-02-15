Чехия сменила посла в Туркменистане

АШХАБАД, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля МИД Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Вацлав Йилек.

В рамках визита он вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Вепе Хаджиеву, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества двух стран в

Принимая , В. Хаджиев поздравил Посла с назначением и пожелал успешной работы.политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций и по линии МИД.

С мая 2017 годла послом Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) являлся Ярослав Сиро.

ИП "ТУРКМЕНинформ"