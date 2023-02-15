В Ашхабад прибыл новый посол Швеции

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенным Послом Швеции (с резиденцией в Стокгольме) Томасом Данестадом.

В ходе встречи посол вручил копии верительных грамот, после чего стороны обсудили направления дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"