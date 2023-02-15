Новый посол Монголии приступил к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии (c резиденцией в Астане, Казахстан) Доржий Баярхуу посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вепе Хаджиеву.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и транзита, энергетики, сельского хозяйства и АПК, текстильной промышленности.

С ноября 2018 года послом Монголии в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) являлся Лувсан Баттулга.

ИП "ТУРКМЕНинформ"