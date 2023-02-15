МИД Туркменистана посетил новый посол Кубы

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с вновь назначенным Послом Республики Куба (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьона, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом для вступления в должность.

В ходе переговоров посол вручил копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития туркмено-кубинского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, здравоохранения, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций и по линии МИД.

С ноября 2017 года послом Кубы в Туркменистане (с резиденцией в Баку, Азербайджан) работал Альфредо Ньевес Портуондо.

ИП "ТУРКМЕНинформ"