В Ашхабад прибыл новый посол Австралии

АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля МИД Туркменистана посетил прибывший с визитом в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии (с резиденцией в Москве) Грейм Михан Лесли.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вепе Хаджиеву, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С конца сентября 2016 года послом Австралии в Туркменистане являлся Питер Мартин Теш.

ИП "ТУРКМЕНинформ"