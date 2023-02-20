Туркменистан посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в Ашхабаде делегацией правительственных и деловых кругов Исламской Республики Иран во главе с министром кооперации, труда и социального обеспечения Соулатом Мортазави.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта и транзита.

В рамках визита делегации в Ашхабаде проводится специализированная экономическая выставка Исламской Республики Иран, организованная при содействии Торгово-промышленной палаты Туркменистана, на которой была представлена продукция иранских производителей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"