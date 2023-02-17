Генсек СНГ встретился с Лавровым, Мясниковичем, Мезенцевым и Тасмагамбетовым

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраляв Москве Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев принял участие во встрече Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителями исполнительных структур СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В рамках мероприятия Сергей Лебедев побеседовал с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заместителем Министра иностранных дел Михаилом Галузиным, Председателем Коллегии ЕЭК Владимиром Мясниковичем, Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, Генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, директорами департаментов СНГ МИД РФ.



Были обсуждены итоги деятельности интеграционных объединений и перспективы их сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"