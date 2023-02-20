Проведена встреча глав МИД Туркменистана и Австрии

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрийской Республики Александером Шалленбергом.

В ходе переговоров главы МИД обсудили актуальные аспекты двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, промышленности, возобновляемой энергетики, транспорта, технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"