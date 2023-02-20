В Туркменистан прибыл новый посол Нидерландов

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля МИД Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов (с резиденцией в Астане, Казахстан) Андре Карстенс, который вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вепе Хаджиеву.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С июня 2017 года послом Нидерландов в Туркменистане (с резиденцией в Москве, Россия) являлась Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

ИП "ТУРКМЕНинформ"