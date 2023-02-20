Глава государства поздравил дипломатов

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам дипломатической службы страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые сотрудники дипломатической службы Туркменистана!



От всей души поздравляю вас с Днем дипломатических работников Туркменистана, ежегодно торжественно отмечаемым в нашей Отчизне!



Благодаря вашей энергичности и творческому подходу к работе успешно решаются поставленные задачи по обеспечению и защите национальных интересов независимого нейтрального Туркменистана на мировой арене. В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», перед вами стоят более высокие цели по приумножению авторитета нашего государства и усилению его позитивной роли в международном масштабе. Убежден, что вы внесете достойный вклад в активизацию регионального и международного политико-дипломатического диалога и торгово-экономического, культурно-гуманитарного партнерства по всему их спектру!



Уважаемые дипломаты!



Нейтралитет, равноправие и добрососедство – это базовые принципы, которыми Туркменистан руководствуется в международных отношениях и во внешнеполитическом курсе с первых дней независимого развития.



Время доказало, что в своей внешней политике наша страна всецело привержена национальным интересам и основополагающим целям Сообщества Наций.



Это подтверждается двукратным признанием статуса постоянного нейтралитета нашего государства специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Открытие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и его плодотворное взаимодействие с Правительством Туркменистана в полной мере олицетворяют миротворческую силу нейтралитета.



Партнерство между нашей страной и ведущей международной структурой носит стратегический и продуктивный характер, о чем свидетельствует значительное количество резолюций в области поддержания мира, безопасности и устойчивого развития, принятых Генассамблеей ООН на основе наших конструктивных предложений в интересах всего человечества.



По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН объявила 2023 год – Международным годом диалога как гарантии мира. Выдвинутая нами новая философия «Диалог – гарантия мира», которая призвана существенно повысить роль правового статуса нейтралитета нашего государства, обрела горячую поддержку со стороны членов мирового сообщества. Во всем этом проявляется тот самый позитивный эффект незыблемых принципов нейтралитета, способствующий улучшению культуры мира и доверия между государствами планеты.



Работники дипломатической службы Туркменистана!



Успешность реализации стратегических направлений внешней политики нашей страны обуславливает формирование необходимых факторов для претворения в жизнь крупных международных проектов в области энергетики, транспорта и связи, экологии, высокотехнологичной «зеленой экономики», в культурно-гуманитарной сфере.



Внешнеполитический курс и дипломатия нашей нейтральной Отчизны, опирающиеся на принципы мира и доверия, направлены на создание в международном пространстве благоприятной среды для осуществления долгосрочных национальных программ. И здесь нашей дипломатической службе предъявляются большие требования – задействовать эффективные инструменты политической дип­ломатии, международно-правовых и торгово-экономических консультаций на межгосударственном и межправительственном уровне.



Уверен, руководствуясь Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», отечественная дипломатическая служба примет активное участие в продвижении нашей образцовой стратегии по достижению конструктивного глобального диалога посредством поддержания мира и безопасности, что выступает в числе приоритетов внешнеполитического курса Туркменистана, а также в приумножении международного авторитета независимой нейтральной Родины!



Убежден, что наша дипслужба прекрасно справится с решением поставленных важных задач по всемерной защите национальных интересов страны и повышении ее позиций в системе международных отношений!



Уважаемые сотрудники дипломатической службы!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в отстаивании интересов Туркменского государства и приумножении его авторитета на мировой арене!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"