Глава Туркменистана провел встречу с представителем правительства РФ

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, прибывшим с визитом в Ашхабад во главе представительной делегации.

В ходе переговоров глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, технологий, промышленности, здравоохранения и других.

В тот же день глава российской делегации провел встречу с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"