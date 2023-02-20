В Туркменистане аккредитованы послы ряда зарубежных стран

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14-16 февраля Председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла по поручению Президента Сердара Бердымухамедова верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Чешской Республики Вацлава Йилека, Республики Куба Карлоса Энрике Вальдеса, Австралии Грейма Михана Лесли, Королевства Швеции Томаса Данестада, Монголии Доржа Баярхуу и Королевства Нидерландов Андре Карстенса.

По окончании торжественной церемонии послы были ознакомлены с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"