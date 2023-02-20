Соболезнования народу Таджикистана

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"