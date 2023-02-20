Глава государства произвел ряд перестановок среди дипломатических работников

АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о перестановках в кадровом составе дипломатического корпуса страны.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена) Хемра Аманназаров будет одновременно исполнять обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Венгрии и Словакии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) Сапар Пальванов будет совмещать эту должность с постами постоянного представителя Туркменистана при Организации по запрещению химического оружия и главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"