Глава Туркменистана провел встречу с представителем правительства ОАЭ

АШХАБАД, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим в страну с рабочим визитом заместителем Председателя Кабинета Министров Объединенных Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, строительства, транспорта и инфраструктуры, инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"