В Туркменистан прибыл новый посол Доминиканы

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики (с резиденцией в Анкаре) Элвис Антонио Алам Лора.

В ходе визита он вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел страны М. Бяшимовой. Далее состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее послом Доминиканы в Туркменистане являлся Франс Ханс Данненберг Кастелланос.

ИП "ТУРКМЕНинформ"