В Туркменистан прибыла делегация Катара

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с членом семьи шейхов Государства Катар Шейхом Файсалом бин Нассером бин Хамадом Аль-Тани.

Целью визита является проведение встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий.

20 февраля шейх провел встречу с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"