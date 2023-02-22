Глава РЦПДЦА ООН отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман.

В тот же день глава РЦПДЦА посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров Наталья Герман сообщила о завершении срока своего пребывания в должности (теперь она назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН), на которой она находилась с сентября 2017 года, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества Туркменистана со структурами ООН в сфере обеспечения безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"