В Туркменистан прибыла делегация Великобритании

АШХАБАД, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля в Ашхабад прибыла с визитом делегация внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с заместителем начальника департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Джастином Маккензи Смитом.

Целью визита является участие во втором раунде "Структурного диалога" между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Великобритании на уровне заместителей глав МИД, который будет проходить в течение двух дней и будет посвящен вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, взаимодействия по Афганистану, экологии и охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства и земельных ресурсов и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"