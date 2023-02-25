Глава Туркменистана завершил визит в Манаму

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля в рамках второго дня официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн в Манаме были проведены туркмено-бахрейнские переговоры на высшем уровне.

В ходе переговоров глава Туркменистана и Король Хамад бин Иса Аль-Халиф обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По итогам встречи в верхах были подписаны

Совместное коммюнике,

Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн в области ремесел и традиций, связанных с наследием;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Академией дипломатических наук имени Мухаммеда бин Мубарака Аль Халифы Министерства иностранных дел Королевства Бахрейн;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области морского транспорта;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области общего, технического и высшего образования;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области стандартизации, сертификации, аккредитации и метрологии;

Программа сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана и Департаментом культуры и древностей Королевства Бахрейн в области культуры на 2023–2027 гг.;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Бахрейнским Банком развития.

Сертификат о партнере в Глобальном Логистическом Хабе «Море–Воздух», согласно которому, в соответствии с обоюдным стремлением к наращиванию торгово-экономических связей, Королевство Бахрейн предоставляет Туркменистану статус партнера в рамках данного Хаба.

Также Сердар Бердымухамедов был удостоен высшей награды Королевства Бахрейн – Ордена имени шейха Иса бин Салман Аль-Халифа первой степени.

Также в рамках визита глава Туркменистана посетил Совет экономического развития Бахрейна, где провел встречу с заместителем премьер-министра Королевства Бахрейн шейхом Халидом бин Абдулла Аль-Халифой, Национальный музей Королевства Бахрейн, а также посетил резиденцию короля Бахрейна, где ему были преподнесены в дар два прекрасных коня арабской породы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"