Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты о ходе работы вверенных им структур, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, текущем положении дел в сельском хозяйстве и социально-экономическом развитии регионов.

По итогам заседания Президент утвердил документы о выделении денежных средств из бюджета страны на подарки от имени главы государства по случаю Международного женского дня, о районировании сельскохозяйственных культур и производстве продукции по велаятам в 2023 году, о посадке деревьев в Туркменистане в 2023 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"