Рассмотрены вопросы развития города Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг Ахалского велаята.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с проектами и схемами объектов, запланированных к возведению в рамках второй очереди строительства нового центра региона, и с их местоположением.

В частности, глава Народного собрания проинспектировал ход строительства велаятской мечети, автостоянки и железнодорожного вокзала, отдал распоряжения о создании транспортной и пассажирской инфраструктуры города, налаживании работы военных и правоохранительных органов, миграционной и таможенной служб, обеспечения строгого порядка и контроля за бесперебойным движением автотранспорта.

В тот же день в МИД Туркменистана была проведена встреча заместителей руководителей министерств, ведомств Туркменистана с представителями технической миссии ООН и ее подразделений для посещения, обзора и оценки развития нового административного центра Ахалского велаята города Аркадаг.

Выступившие представители технической миссии ООН представили ряд рекомендаций и дали высокую оценку городу Аркадаг и отметили, что возведенные объекты в этом современном городе соответствуют передовым стандартам и нынешним реалиям, а именно с точки зрения экологичности, безопасности и технологичности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"