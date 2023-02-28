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Глава государства поздравил граждан
28.02.2023 11:52

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю принятия Генеральной Ассамблеей ООН выдвинутой по инициа­тиве Туркменистана Резолюции «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Независимый Туркменистан, будучи неизменно привержен статусу постоянного нейтралитета, играет активную роль на международной арене. Сегодня наша страна конструктивно взаимодействует со многими государствами мира как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных организаций в целях поддержания мира и устойчивого развития на планете.

Высоко оценивая координирующую роль Организации Объединенных Наций как основного регулирующего органа международных отношений, Туркменистан последовательно выступает за развитие стратегического парт­нерства с этой Организацией, определив данное направление одним из приоритетов внешней политики.

С удовлетворением хочу отметить, что на протяжении долгих лет наша страна эффективно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и ее специа­лизированными структурами.

Плодотворное сотрудничество с ООН воплощается в претворении в жизнь важных инициатив Туркменистана регионального и глобального характера, в совместной реализации различных крупных проектов и программ.

Уважаемые соотечественники!

Добрая весть о принятии еще одной значимой инициативы Туркменистана поступила к нам из Штаб-квартиры ООН. 24 февраля 2023 года в городе Нью-Йорк на 60-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициа­тиве Туркменистана единогласно принята Резолюция «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Это является новым ярким свидетельством высокого международного авторитета Туркменистана, эффективности проводимого нами внешнеполитического курса, подтверждением значимости и актуальности превентивной дипломатии, а также признанием важности роли специальных политических миссий ООН в области поддержания мира и мироустройства.

В этой связи прежде всего я сердечно поздравляю мой родной туркменский народ и весь дружественный коллектив Регионального центра ООН по превентивной дипломатии с этим знаменательным событием.

Как известно, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии был учрежден в 2007 году в Ашхабаде в соответствии с решением Генеральной Ассамб­леи ООН при поддержке государств-соседей и членов Совета Безопасности.

Правительство Туркменистана последовательно оказывает всестороннюю поддержку деятельности Регионального центра, а также его усилиям и начинаниям, в частности, в продвижении политико-дипломатического диалога, предотвращении конфликтов и укреплении доверия в регионе.

За прошедший период Региональный центр зарекомендовал себя как эффективная платформа, консолидирующая Организацию Объединенных Наций со странами Центральной Азии в укреплении мира, поддержании конструктивных отношений и поощрении регио­нального и международного сот­рудничества.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю иск­реннюю признательность и благодарность всем странам, выступившим соавторами данной резолюции, и государствам, поддержавшим ее проект.

Туркменистан и впредь будет привержен тесному взаимодействию с ООН в интересах мира и процветания на планете.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!

Желаю вам крепкого здо­ровья, семейного благополучия и счастья, а также больших успехов в деятельности во имя процветания Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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