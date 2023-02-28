В Туркменистан прибыл новый посол Гватемалы

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гватемала Хайро Давида Эстрада Барриоса с резиденцией в Анкаре, Турция), прибывший в страну для вступления в должность, провел встречи с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым и председателем Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров посол вручил свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и туризма.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Гватемалой были установлены 22 августа 1996 года на основе совместного коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"