Поздравления главе Татарстана

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Раису Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову.

В посланиях содержались поздравления главе Татарстана по случаю его дня рождения (сегодня Рустаму Минниханову исполнилось 66 лет), пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а также больших успехов в ответственной государственной деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"