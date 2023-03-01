Глава МИД Туркменистана посетил Казахстан

Глава МИД Туркменистана посетил Казахстан01.03.2023 11:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Республику Казахстан.
Целью поездки явилось участие в прошедшей в Астане очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» (Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США).
Повестка дня встречи глав МИД включала вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, экономики и торговли, энергетики, транспорта, экологии и безопасности.
В своем выступлении Рашид Мередов подчеркнул необходимость диверсификации энергопоставок, выхода на новые рынки потребления, создания альтернативных маршрутов, привлечения инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующей политической и правовой гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.
На полях встречи глава МИД Туркменистана провел встречи с коллегами из Казахстана Мухтаром Тлеуберди и Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, а также встретился с делегацией США во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
ИП "ТУРКМЕНинформ"