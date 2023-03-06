Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Вьетнама

АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания г-ну Во Ван Тхыонгу по случаю его избрания на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.



Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту Во Ван Тхыонгу пожелания крепкого здоровья, энергии, а также больших успехов во всех начинаниях и делах, нацеленных на прогресс и процветание народа Социалистической Республики Вьетнам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"