Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Азербайджана

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта в Баку состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



Президент Сердар Бердымухамедов, выразив признательность за приглашение принять участие в Саммите Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, оказанный тёплый приём и гостеприимство, передал Президенту Ильхаму Алиеву тёплые слова приветствия от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Глава государства также высказал уверенность, что нынешняя встреча послужит новым импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах.



Передав ответные приветствия и добрые пожелания Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, глава Азербайджана отметил, что Азербайджан всегда уделяет внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном.



В продолжение переговоров собеседники с удовлетворением констатировали, что Туркменистан и Азербайджан прилагают совместные усилия для укрепления установившегося межгосударственного взаимодействия в области политики, экономики и торговли, гуманитарной сфере.



В числе важнейших направлений двустороннего партнёрства были названы торгово-экономические отношения, развивающиеся по вертикальной линии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"