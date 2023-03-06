Глава Халк Маслахаты совершил рабочую поездку по Ашхабаду

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по столице.

В рамках визита глава Народного собрания осмотрел ход строительства культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги на юге Ашхабада и ознакомился с проектами объектов социального и экономического назначения, предложенными к реализации Группой проектно-строи­тельных компаний «Возрождение».

ИП "ТУРКМЕНинформ"