Туркменские студенты завоевали призовые места на олимпиаде в Казахстане

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Два студента Туркменского государственного архитектурно-строительного института стали призерами Республиканской студенческой онлайн-олимпиады, организованной в г.Алматы Казахским национально исследовательским техническим университетом им. К.И.Сатпаева и структурным подразделением в его составе - Институтом архитектуры и строительства им.Т.К.Басенова.



Эзиз Ширмедов, студент 4 курса, обучающийся по специальности «Газоснабжение и вентиляция» архитектурно-строительного факультета туркменского вуза получил второе место в номинации олимпиады «Инженерные системы и сети». Эзиз Эгембердиев, студент 3 курса специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» дорожно-строительного факультета занял третье место по направлению олимпиады «Строительные материалы».



Национальная команда из 20 студентов разных факультетов Туркменского государственного архитектурно-строительного института выступила в олимпиаде по трем направлениям, включая, помимо названных, «Строительные конструкции».



В целом, олимпиада проводилась по пяти дисциплинам: «Строительные материалы», «Строительные конструкции», «Инженерные системы и сети», «Инженерная механика», «Транспортные сооружения». В конкурсе приняли участие студенты вузов Казахстана и ближнего зарубежья.



В числе основных целей студенческой онлайн-олимпиады: выявление наиболее талантливых, творчески одаренных и способных участников, развитие интереса к научно-исследовательской деятельности в молодежной среде, а также расширение и укрепление взаимодействия высших учебных заведений Казахстана и зарубежных стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"