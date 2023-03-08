Туркменистан и Узбекистан провели заседание межправкомиссии

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в Ашхабаде было проведено 17-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым.

В ходе заседания представители двух стран рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, науки, техники, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"