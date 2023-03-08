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Глава государства поздравил женщин
08.03.2023 10:46

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня.

В поздравлении говорится:

"Дорогие матери!

Милые женщины и девушки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, широко отмечаемым в первые весенние дни, с прекрасным праздником, дарящим радость и неиссякаемое вдохновение! Убежден, что музыкально-песенные торжества в честь этого праздника поднимут настроение нашим дорогим женщинам, достойно продолжающим национальные традиции и хранящим семейные ценности, преисполнят их сердца еще большей любовью к независимой нейтральной Отчизне!

В национальном календаре Международный женский день занимает особое место как праздник, вдохновляющий на созидание и сплачивающий наше общество в достижении великих целей. И потому вместе с мировым сообществом в честь этого праздника в столице нашей страны – Ашхабаде, а также во всех регионах проводятся концерты, творческие конкурсы, выставки и конференции. Учитывая огромный и благородный вклад в достижение успехов в труде, общественной жизни, а также за воспитание преданного родной Отчизне, здорового, воодушевленного поколения, мы присваиваем нашим матерям почетное звание «Ene mähri», награждаем женщин орденом «Zenan kalby». Все эти мероприятия – выражение пожелания счастья и уважения к нашим дорогим женщинам.

Дорогие матери!

Уважаемые женщины!

Почитание матери как опоры и чести семьи, образца высокой нравственности – одна из исконных традиций туркменского народа. Преданные Отчизне, народу, родному очагу, чистые душой и трудолюбивые женщины – наше достояние, наше богатство.

Исполняемые нашими матерями в белых платках, невестками в тонких косынках-ойме, девочками в тахья, расшитых яркими узорами, колыбельные песни, монжукатды и ляле, сотканные ими неповторимые по красоте и изяществу ковры ручной работы и вышивки – это наше неисчерпаемое национальное богатство. Созданные их неутомимыми руками и вдохновенным трудом прекрасные произведения декоративно-прикладного искусства, в частности, уникальные образцы туркменского национального искусства ковроткачества и вышивки, внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что приумножило всемирную славу наших исконных национальных ценностей, истоки которых уходят в глубину тысячелетий.

Мы дорожим и высоко ценим заслуги наших матерей в воспитании подрастающего поколения в духе высокого патриотизма и гуманизма. Мы бесконечно гордимся нашими женщинами, не только воспитывающими детей и продолжающими сохранять семейные очаги и национальные традиции, но и, трудясь в самых разных областях – в органах государственного управления, отраслях экономики, сферах науки и образования, культуры и здравоохранения, вносящими свой вклад в реализацию масштабных преобразований.

Дорогие женщины!

Как одно из важнейших условий стабильного развития общества сегодня государство предоставляет женщинам всевозможные льготы, создает условия для их достойной жизни и созидательного труда, на законодательном уровне обес­печивая гендерное равенство. В стране проводится системная работа и по соблюдению их прав и интересов, поддержке семьи, защите материнства и детства. Все это, делая наших женщин еще счастливее, является ярким свидетельством успешности нашего главного девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Дорогие матери!

Уважаемые женщины и девушки!

Еще раз сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Искренне желаю, чтобы ваша жизнь всегда была прекрасной, как цветущая весна, восхитительной и яркой! Желаю вам доброго здоровья, семейного благо­получия и безмерного счастья!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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