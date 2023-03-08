В Ашхабад прибыл новый посол Чили

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта в Туркменистан прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили (с резиденцией в Анкаре, Турция) Родриго Энрике Аркос Кастро.

Он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым, и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С октября 2017 года послом Чили в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) являлся Хосе Мануэль Сильва Видаурре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"