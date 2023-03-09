В Ашхабаде открылась конференция по продовольственной безопасности

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде начала двухдневную работу международная конференция на тему «Партнерство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата».

Мероприятие организовано Министерствами иностранных дел и сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) с целью обсуждения вопросов поддержания и укрепления продовольственной безопасности на международном уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"