Делегация МИД Туркменистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 марта делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит в Таджикистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Душанбе политических консультациях на уровне глав МИД двух стран, которые были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, текстильной индустрии и других.

Также в рамках визита глава МИД Туркменистана был принят Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Кроме того, состоялись встречи с другими представителями правительственных кругов Таджикистана и совершен визит в Хатлонскую область Республики Таджикистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"