МИД Туркменистана посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации вице-президентом, председателем Организации по охране окружающей среды Исламской Республики Иран Али Саладжеге.

В ходе переговоров министр и его гость рассмотрели текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, энергетики, транспорта и логистики, борьбы с изменением климата и экологическими проблемами, опустыниванием и песчаными бурями, обсудили вопросы водной проблематики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"