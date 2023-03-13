В туркменской столице обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта в Ашхабаде завершила двухдневную работу международная конференция «Партнерство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата».

Форум был организован Правительством Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) при поддержке Представительства Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

Целью проведения конференции, в которой приняли участие представители стран Центральной Азии, Ирана, Турции, ООН, эксперты международных организаций и финансовых институтов - Всемирного банка, USAID, GIZ и других, явилось обсуждение взаимосвязи изменения климата и его прямого влияния на агросистему и обеспечение продовольственной безопасности стран Центральной Азии и Ирана, адаптации продовольственных систем к изменению климата и обеспечению продовольственной безопасности, вопросов развития регионального сотрудничества в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"