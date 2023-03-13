Поздравления новому главе Госсовета КНР

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания премьеру Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяну.

В посланиях содержались поздравления новому главе Госсовета КНР по случаю его назначения, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Китая – мира, благополучия и процветания.

Напомним, 10 марта глава государства и глава Народного собрания поздравили с переизбранием Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

ИП "ТУРКМЕНинформ"