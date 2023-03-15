Туркменистан готовит гуманитарную помощь для детей Украины

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем месяце от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова будет направлен гуманитарный груз для оказания помощи детям украинского народа.

Данным распоряжением Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству текстильной промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей поручено собрать и безвозмездно передать украинской стороне соответствующие лекарственные и медицинские средства, товары, а также продовольственную продукцию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"