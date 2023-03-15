Туркменистан и Кения подписали коммюнике о дипотношениях

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Кения.

Подписи под документом поставили Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Республики Кения при ООН Мартин Кимани.

Таким образом, Кения стала 152-й страной, с которой у Туркменистана установлены дипломатические отношения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"