Туркменистан и Кения подписали коммюнике о дипотношениях

Туркменистан и Кения подписали коммюнике о дипотношениях15.03.2023 11:56
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Кения.
Подписи под документом поставили Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Республики Кения при ООН Мартин Кимани.
Таким образом, Кения стала 152-й страной, с которой у Туркменистана установлены дипломатические отношения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"