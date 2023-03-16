В Туркменистане объявлен очередной призыв

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "Об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу".

Документом предписывается уволить в запас в апреле–июне текущего года из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные в Законе Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе» сроки, а также призвать на военную службу в апреле–июне не имеющих права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан до 27 лет.

ИП "ТУРКМЕНинформ"