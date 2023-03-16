Туркменистан и Татарстан провели совместный бизнес-форум

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта в Ашхабаде в отеле «Ýyldyz» был проведен туркмено-татарстанский бизнес-форум, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Республики Татарстан (Российская Федерация).

В рамках форума были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и АПК, транспорта и связи, машиностроения, здравоохранения, фармацевтики и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"