Глава Халк Маслахаты Туркменистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял рабочий визит в Турецкую Республику с целью участия в прошедшем в этот день в Анкаре внеочередном саммите Организации тюркских государств, текущим председателем в которой является Узбекистан.

В преддверии саммита было проведено заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, на котором представители внешнеполитических ведомств согласовали проекты повестки дня и документов, вносимых на рассмотрение на саммите, провели обмен мнениями по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи в рамках ОТГ.

В ходе саммита ОТГ были рассмотрены вопросы развития регионального сотрудничества области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия, а также координации усилий в предупреждении и преодолении последствий стихийных бедствий.

В своем выступлении на саммите глава Народного собрания Туркменистана выдвинул инициативу наладить сотрудничество в рамках ОТГ по базовым вопросам сейсмологии, современной геодинамики и геофизики.

На полях встречи в верхах Гурбангулы Бердымухаммедов провел переговоры с Президентами Турции и Узбекистана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиёевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"