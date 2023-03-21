Делегация МИД Туркменистана посетила Мавританию

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым завершила двухдневный визит в Исламскую Республику Мавритания.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в столице Мавритании Нуакшоте 49-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества (ОИС), в ходе которого состоялось обсуждение актуальных вопросов политического, экономического, культурно-гуманитарного и научного характера, укрепления мира, безопасности и устойчивого развития.

На полях заседания туркменская делегация провела встречу с Генеральным секретарем ОИС Хиссейном Брахимом Таха.

ИП "ТУРКМЕНинформ"