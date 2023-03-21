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Глава государства поздравил туркменистанцев
21.03.2023 11:21

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Международного дня весны - Новруз-байрамы.

В обращении говорится:

"Мой счастливый народ!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Нацио­нальным праздником весны – Международным днём Новруз, торжественно отмечаемым в нашей Отчизне в году, девиз которого «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром»! Уверен, что яркие мероприятия по случаю этого праздника воодушевят счастливых туркменистанцев на дос­тижение грандиозных целей во имя процветания Родины, способствуя широкой популяризации исконных традиций, обычаев и богатого культурного наследия нации!

За многие века национальные праздники стали неотъемлемой составляющей менталитета и жизненного уклада народа, и поэтому наши мужественные предки отмечали их с большим размахом. Испокон веков Новруз придавал вдохновение работе земледельцев, садоводов, животноводов, ремесленников.

Наряду с другими народами Востока туркмены традиционно отмечают этот праздник пышно и торжественно. Новруз ассоциируется с обновлением жизни, гуманизмом, единством, являясь таковым для всего мира. Связанные с ним традиции призваны укрепить отношения между членами международного сообщества на основе принципов миролюбия, дружбы, братства и доброй воли.

Неоценимо значение Новруза и в воспитании подрастающего поколения в духе любви к родной земле и труду, идеалов человечества. Атрибуты этого праздника проникли в нашу культуру, классическую литературу и фольклор, чем мы очень гордимся.

Дорогие соотечественники!

В своих произведениях, пронизанных глубокой мудростью, Национальный Лидер туркменского народа, Герой-Аркадаг подчёркивает исключительную ценность нашего культурного и духовного наследия, а также национальных праздников, которые выполняют важную миссию – поддерживают преемственность исконных принципов и популяризируют самобытность народа. В этом контексте особенно большое значение для счастливых туркменистанцев имеет Национальный праздник весны – Новруз.

Как известно, специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 21 марта провозглашено Международным днём Новруз, а традиции его празднования внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, так как само празднество призвано сблизить народы планеты и вывести на новый уровень их культурно-гуманитарный диалог.

Мой родной народ!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Нацио­нальный праздник весны – Международный день Новруз – отражает стремительное продвижение любимой Родины по пути прогресса, её устремлённость к поистине грандиозным целям, приумножает благополучие и созидательный потенциал нашего счастливого народа.
В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», прекрасная весенняя пора началась с обильных дождей, пропитавших живительной влагой эту благословенную землю, её целинные угодья, горы и равнины, пестрят разноцветьем восхитительные долины и просторы Каракумов, а воздух пронизан бодрящей свежестью. И отрадно вдвойне, что именно в эти прекрасные дни счастливые туркменистанцы отмечают Новруз.

Словом, торжества, организуемые в независимом нейтральном Туркменском государстве в ознаменование Национального праздника весны – Международного дня Новруз, наглядно свидетельствуют о мирной и благополучной жизни нашего сплочённого народа в суверенной Отчизне, следующей по пути славных достижений и масштабных реформ.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днём Новруз, широко отмечаемым в весеннюю пору в атмосфере большого торжества!

Желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и счастливой жизни!
Пусть мотивы Новруза сольются в музыку единства, мира и красоты, которая наполнит сердца вдохновением и счастьем! ".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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