Подведены итоги визита главы Туркменистана в Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный государственный визит в Государство Катар.

В рамках пребывания в Дохе глава Туркменистана провел переговоры с руководителями ведущих компаний и инвестиционных организаций Катара, после чего состоялась встреча в верхах с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В рамках проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Катара в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах банков и финансов, промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства и АПК, текстильной отрасли, науки и инноваций, градостроительства, использования возобновляемых источников энергии, наращивания нефтяного и газового производства в Каспийском море, создания современных высокотехнологичных производств в нефтехимической и газохимической отраслях Туркменистана, пищевой индустрии, строительстве, здравоохранении, спорте, туризме, а также в области создания свободных экономических зон.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Туркменистана и Государственной прокуратурой Государства Катар в сфере прокуратуры;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области молодежи;

- Программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Министерством культуры и спорта Государства Катар;

- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар о поощрении и взаимной защите инвестиций;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда Государства Катар по сотрудничеству;

- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Также Сердар Бердымухамедов посетил Фонд образования, науки и общественного развития, где провёл встречу с руководством Qatar Foundation, и посетил Национальный музей Катара.

Кроме того, в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Государство Катар состоялась церемония открытия Посольства Туркменистана в Дохе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"