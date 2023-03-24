Глава МИД Туркменистана провел встречу с руководителем ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние, а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Туркменистаном и организацией ТЮРКСОЙ, ход подготовки к запланированным совместным мероприятиям, включая объявление 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», празднование 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока и избрание древнего туркменского города Анау в качестве культурной столицы тюркского мира на этот же год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"