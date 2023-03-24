В Туркменистан прибыл новый посол Израиля

В Туркменистан прибыл новый посол Израиля23.03.2023 12:02
АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Исмаилом Халди.
В ходе встречи посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всем приоритетным направлениям.
С мая 2022 года послом Израиля в Туркменистане являлась Бет-Иден Кайт.
ИП "ТУРКМЕНинформ"