В Туркменистан прибыл новый посол Израиля

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Исмаилом Халди.

В ходе встречи посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всем приоритетным направлениям.

С мая 2022 года послом Израиля в Туркменистане являлась Бет-Иден Кайт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"